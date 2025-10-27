رئيس جهاز الإحصاء: التعداد الاقتصادي أداة رئيسية لرصد ملامح الاقتصاد وتوفير قاعدة بيانات شاملة

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الاحتفال باليوم العالمي للإحصـاء، الذي يُقام تحـت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في تطوير العمل الإحصائي هو استثمار في حاضر الوطن ومستقبله، فكلما تطورت أدواتنا وأساليبنا في جمع وتحليل البيانات، ازدادت قدرة صانع القرار على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وملاءمة لتطلعات المواطن المصري.

وأكد الالتزام الراسخ بمواصلة تطوير منظومة العمل الإحصائي في مصر، وتعزيز قدراتنا البشرية والتقنية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء خيرت بركات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم، أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023 يُعدّ أداة رئيسية لرصد ملامح الإقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم صُنّاع القرار، بالتوازي مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، والذي يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز نشر البيانات والإحصاءات وتيسير الوصول إليها بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

توفير البيانات الإحصائية الدقيقة

وأوضح بركات أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يواصل إجراء العديد من المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة، التي تُعد ركيزة أساسية لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة، بما يدعم صانعي القرار في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية، ويسهم في وضع السياسات المبنية على الأدلة، والتى اسهمت ببياناتها الدقيقة والمتكاملة في دعم جهود الدولة لتنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأشار إلى أنه خرج من رحم هذه المسوح والتعدادات البيانات والأرقام التي بُني عليها المشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بحياة ما يقرب من 60 مليون مواطن في ريف وقرى مصر، ويعد هذا المشروع أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وكذا المشروع القومي للتنمية الشاملة للأسرة المصرية والذى يعد الهدف الإستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، وهو الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والإرتقاء بخصائص السكان.

أهمية نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023

وأكد رئيس الجهاز أن أهمية نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023، تكمن فى دوره المحوري في توفير قاعدة بيانات شاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يتيح صورة دقيقة لحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة، ويدعم صانعي السياسات والمستثمرين في إتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على معلومات موثوقة.

التعداد الاقتصادي

ويُميز هذه الدورية من التعداد الاقتصادي أنها تتضمن، ولأول مرة، حصرًا شاملًا للمناطق الصناعية والإستثمارية والمناطق الحرة.

ويشتمل التعداد الاقتصادى السادس ولأول مرة على أنشطة اقتصادية جديدة من بينها نشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، لما تمثله هذه الأنشطة من مساهمة في النشاط الاقتصادي؛ مما يعزز من شمولية النتائج ودقتها ويعكس التطور الحقيقي في الهيكل الاقتصادي للدولة، ويؤكد تواجدنا على المسار الاقتصادي الصحيح.

