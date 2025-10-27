الإثنين 27 أكتوبر 2025
الدفاع الروسية: إسقاط 193 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط ١٩٣ مسيرة أوكرانية الليلة الماضية ٤٠ منها كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأحد إن فرنسا قررت تزويدنا بطائرات حربية إضافية من طراز ميراج وصواريخ الدفاع الجوي.  

طائرات حربية إضافية من طراز ميراج وصواريخ للدفاع الجوي

وأضاف زيلينسكي: بريطانيا تزودنا بصواريخ الدفاع الجوي وتساعدنا في صنع مسيرات اعتراضية.. وفنلندا وإسبانيا تساهمان في شراء أسلحة أمريكية لحسابنا بما في ذلك صواريخ لمنظومة باتريوت.

توريد 150 طائرة مقاتلة "جريبن" تصل في 2026

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس السبت: اتفقنا مع السويد على توريد 150 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن" والدفعة الأولى تصل العام القادم.

وأضاف زيلينسكي: طائرات "جريبن" جزء من ضمانتنا الأمنية وهي قادرة على حماية سماء أوكرانيا بالكامل.

