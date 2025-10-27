وزير الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان الطازج

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان الطازج، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة لتحقيق الاستدامة التصديرية.



وتلقى فاروق تقريرا مشتركا من الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول الجهود المبذولة من الحجر الزراعي في المفاوضات الفنية مع مختلف دول العالم، وخاصة فيما يتعلق بالتفاوض حول ضوابط الصحة النباتية لتصدير الرمان الطازج من مصر إلى فنزويلا.

وأشار التقرير إلى ورود خطاب الجانب الفنزويلي، الذي يفيد بفتح السوق أمام صادرات مصر من الرمان دون اشتراطات إضافية للصحة النباتية، وهو الأمر الذي نجح فيه الحجر الزراعي لضمان تنويع المحفظة التصديرية من ناحية المنتجات والأسواق بمختلف قارات العالم.

ومن جانبه، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن فتح السوق الفنزويلي أمام الرمان الطازج يمثل خطوة هامة في إطار استراتيجية الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية عالية الجودة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النقد الأجنبي.

وأضاف الوزير أن هذا النجاح يُحسب في المقام الأول لجهود رجال الحجر الزراعي المصري وكافة الأجهزة الفنية والمعنية بالوزارة، متمثلة في العلاقات الزراعية الخارجية، والمعامل المرجعية المعتمدة، فضلا عن المنتجين، لالتزامهم بتطبيق أعلى المعايير الدولية للصحة النباتية وضمان جودة المنتج المصري، مما أكسب الصادرات الزراعية المصرية ثقة الأسواق العالمية.

وشدد فاروق على أن الوزارة ستواصل العمل بكل طاقتها لزيادة عدد الأسواق المتاحة أمام الصادرات الزراعية المختلفة، بالتعاون مع المزارعين والمصدرين، للحفاظ على سمعة المنتج المصري وتعظيم الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة في الإنتاج الزراعي نتيجة المشروعات القومية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.