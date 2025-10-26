وزير الزراعة يكشف عن طفرة في الصادرات والأسواق الجديدة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تواصل تحقيق قفزات كبيرة في قطاع الزراعة والصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات تجاوز 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

طفرة في الصادرات وتوسع عالمي

وأوضح الوزير، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد عادل على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة حققت طفرة زراعية بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11.5 – 12 مليار دولار بنهاية العام.

وأضاف أن مصر فتحت أكثر من 465 سوقًا عالميًا جديدًا، مع مواصلة تطوير وتكويد المزارع لتسهيل عمليات التصدير وضمان جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر المصدرين عالميًا للبطاطس والبرتقال والفراولة.

تطوير التعاونيات ودعم الفلاح

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعاونيات الزراعية وقانون حماية حقوق الفلاحين، شدد الوزير على أن الوزارة تعقد حوارًا مجتمعيًا شاملًا يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات والمزارعين لمعالجة التحديات الواقعية.

وقال إن الجمعيات الزراعية يجب أن تلعب دورًا أكبر من مجرد توزيع السماد، لتصبح مراكز تنمية متكاملة تقدم دعمًا فنيًا وتسويقيًا وتسهم في إحياء القرى المنتجة وتعظيم مواردها.

الأمن الغذائي والابتكار

واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لكل المساهمين في تطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز الابتكار، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يدعم مكانة مصر الزراعية إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.