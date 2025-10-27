الدفاعات الروسية تعلن تدمير 23 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو

أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 23 مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية، منذ مساء الأحد وحتى الساعات الأولى من فجر الاثنين.

وفجر الاثنين، أصدر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر قناته الرسمية على منصة "ماكس" عشرة بيانات متتالية، أكد فيها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال أقل من ثلاث ساعات من رصد وتدمير 15 طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت الوصول إلى العاصمة، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تباشر عملها في مواقع سقوط الحطام.

ومساء الأحد، أعلن سوبيانين في بيانات منفصلة ومتقاربة التوقيت عن تدمير ثماني مسيّرات أوكرانية أخرى كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية، لترتفع بذلك حصيلة الطائرات المسيّرة التي حاولت مهاجمة موسكو وتم تدميرها بالكامل إلى 23 طائرة منذ مساء الأحد وحتى الساعات الأولى من فجر الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.

