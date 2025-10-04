السبت 04 أكتوبر 2025
الدفاع الروسية تعلن تدمير 117 مسيرة أوكرانية في هجوم ليلي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية.

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 117 مسيرة أوكرانية خلال الليل
 


وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه تم تدمير 17 مسيرة معادية في مقاطعة بريانسك و16 مسيرة فوق فولجوجراد، و15 فوق كل من كورسك وجمهورية القرم، و11 مسيرة فوق روستوف، و10 مسيرات فوق فورونيج، و8 فوق بيلغورود، و6 فوق لينينغراد، و4 فوق منطقة كالوغا، ومسيرتين فوق كل من نوفغورود والبحر الأسود، ومسيرة واحدة فوق سمولينسك.

وذكرت السلطات في روستوف أن هجوم المسيرات أدى إلى تعطيل خط للكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى دون وقوع إصابات.

وفي فورونيج أبلغت السلطات بتضرر سقف أحد المباني الصناعية، فيما تسبب هجوم مسيرات في مقاطعة لينينغراد في اندلاع حريق في منطقة صناعية، تم إخماده بحلول الصباح، حسب السلطات.

وخلال الليل أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في كل من مطارات فولغوغراد، وساراتوف وكالوغا، ونيجني نوفغورود وقازان، وتم رفع هذه القيود في ساعات لاحقة.

