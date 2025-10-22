الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل شخصين في هجمات روسية بمسيرات على أوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه،فيتو
الحرب الروسيه الاوكرانيه،فيتو

أفادت تقارير إخبارية بأن روسيا شنت، صباح اليوم الأربعاء، هجمات روسية بمسيرات على مدن أوكرانية أودت بحياة شخصين.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي: إن بلاده مستعدة لإنهاء الحرب مع روسيا عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدًا أن كييف تسعى إلى تسوية عادلة تُعيد الأمن والاستقرار، وتحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.

القوة العسكرية تفتح الطريق نحو السلام

وأوضح زيلينسكي أنه كلما ازدادت القدرات العسكرية لـ أوكرانيا، ازدادت فرص إنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن تعزيز الدفاعات الأوكرانية «هو الضمان الحقيقي لإجبار موسكو على التفاوض بجدية».

تعاون متصاعد مع الناتو

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تعمل على تطوير القدرات الدفاعية بالتعاون مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مجالات التسليح والتدريب والتكنولوجيا العسكرية، لتقوية موقع أوكرانيا في أي مفاوضات محتملة.

 

اتهام مباشر لموسكو

واتهم زيلينسكي روسيا بأنها تبذل كل ما في وسعها لرفض النهج الدبلوماسي، مؤكدًا أن الكرملين يواصل التصعيد العسكري بدل الانخراط في مسار سلام جاد.

تأتي تصريحات زيلينسكي بعد تقارير عن خطة أوروبية-أوكرانية من 12 نقطة لإنهاء الحرب، تقترح ترؤس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس سلام للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لوقف الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرب مع روسيا الرئيس الأوكراني الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الدفاعات الأوكرانية الكرملين ترامب

مواد متعلقة

مقترح ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا بسيناريو غزة، خطة من 12 بندا ومجلس سلام دولي برئاسته

زيلينسكي: مستعدون لإنهاء الحرب مع روسيا بالوسائل الدبلوماسية

الأكثر قراءة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

الشبورة المائية تغلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى والليمون يواصل ارتفاعه

أخبار مصر: قمة مصرية أوروبية اليوم، مفاجأة على الهواء لـ شيكابالا، مصير غامض للقاء بوتين ترامب، زيزو يهدد الزمالك

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4800 جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4800 جنيه

تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads