مقتل شخصين في هجمات روسية بمسيرات على أوكرانيا

أفادت تقارير إخبارية بأن روسيا شنت، صباح اليوم الأربعاء، هجمات روسية بمسيرات على مدن أوكرانية أودت بحياة شخصين.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن بلاده مستعدة لإنهاء الحرب مع روسيا عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدًا أن كييف تسعى إلى تسوية عادلة تُعيد الأمن والاستقرار، وتحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.

القوة العسكرية تفتح الطريق نحو السلام

وأوضح زيلينسكي أنه كلما ازدادت القدرات العسكرية لـ أوكرانيا، ازدادت فرص إنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن تعزيز الدفاعات الأوكرانية «هو الضمان الحقيقي لإجبار موسكو على التفاوض بجدية».

تعاون متصاعد مع الناتو

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تعمل على تطوير القدرات الدفاعية بالتعاون مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مجالات التسليح والتدريب والتكنولوجيا العسكرية، لتقوية موقع أوكرانيا في أي مفاوضات محتملة.

اتهام مباشر لموسكو

واتهم زيلينسكي روسيا بأنها تبذل كل ما في وسعها لرفض النهج الدبلوماسي، مؤكدًا أن الكرملين يواصل التصعيد العسكري بدل الانخراط في مسار سلام جاد.

تأتي تصريحات زيلينسكي بعد تقارير عن خطة أوروبية-أوكرانية من 12 نقطة لإنهاء الحرب، تقترح ترؤس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس سلام للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لوقف الحرب.

