ثقافة وفنون

هدايت تيمور تروي ذكرياتها مع محمد حسنين هيكل في السجن

كشفت السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، عن مواقف إنسانية وذكريات خاصة جمعتهما في فترة اعتقاله عام 1981، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار.

خشيتها عليه في زمن مراكز القوى

وقالت السيدة هدايت:“كنت بخاف عليه أيام مراكز القوى، واتقبض عليه سنة 1981، وزعلت جدًا وقتها، ومكناش نعرف هو فين، كانت فترة صعبة قوي”.

واقعة الطعام في الزنزانة

وروت السيدة هدايت موقفًا مؤثرًا عندما ذهبت لزيارة محمد حسنين هيكل في السجن بعد أربعين الرئيس السادات قائلة:"رحت له في السجن بعد الأربعين، وأخذت معايا عمود فيه شوربة وحتة فرخة مسلوقة ورز، فقال لي: إيه يا هدايات اللي إنتِ جايباه ده؟ مش هقدر آكل، هنا ناس كتير مش قادرة تجيب أكل، وأنا عارف إنهم هيفرجوا عني".

وأضافت أنها احترمت موقفه، مؤكدة أنه طلب منها أن تتصرف هي والطباخ الأسطى عبد الكريم، قائلًا إنه كان "شاطر جدًا وأكله حلو قوي"، مشيرة إلى أنها كانت ما تزال تقيم مع ابنها علي في تلك الفترة.

أبنائه الثلاثة "كل واحد فيهم نسخة مختلفة من هيكل"

وعن أبنائها قالت:"ابني علي دائرة معارف، لكنه مش اجتماعي، وأحمد ورث الحنية من والده، أما حسن فشقي شوية لكنه طليق اللسان زي أبوه".

الجريدة الرسمية