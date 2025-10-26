الأمن يكثف جهوده لضبط سائق هارب في حادث إصابة 11 طالبة ومعلمة بكفر شكر بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها في سرعة القبض على السائق الهارب والمتسبب في إصابة 11 طالبة ومعلمة نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل اصطدمت بشجرة بطريق كفر شكر المفتى أمام قرية كفر مروان بمحافظة القليوبية وتم نقلهن إلى مستشفى كفر شكر التخصصى والتأمين الصحي ببنها للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كان طريق طريق كفر شكر المفتى بمحافظة القليوبية شهد مساء اليوم حادث مروع انقلاب سيارة ربع نقل محملة بطالبات ومعلمات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية مما أدى إلى إصابة 11 طالبة ومعلمة وتم نقلهن إلى مستشفيات كفر شكر التخصصى والتأمين الصحي ببنها للعلاج واتخاذ اللازم وجار البحث عن السائق نظرا لهروبه بعد الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغات من الأهالى بقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بطالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية ووقوع عدد من الإصابات بين الطالبات والمدرسات الذين كانوا يستقلون السيارة وهروب السائق وسط الزراعات لعدم وجود تراخيص.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بشجرة فى طريق كفر شكر المفتى أمام قرية كفر مروان مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات داخل أرض زراعية ونتج عن الحادث إصابة 11 طالبة وإحدى المعلمات بمدرسة كفر شكر الثانوية الفنية أثناء طريق العودة إلى منازلهن بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السائق وقت حدوث الواقعة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

