الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من انخفاض الرؤية على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات  من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحرى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

 

أجواء خريفية متقلبة، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد في مصر

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس وتحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخرالليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، وعلى  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21
  

الجريدة الرسمية