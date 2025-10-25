الأحد 26 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك فترات متقطعة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

الموجة الحارة تباغت القاهرة مجددا، الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاحد ويسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21
  

