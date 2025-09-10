الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة: التعاونيات لا تهتم إلا بشيكارة السماد المدعم والدولة لديها رؤية لتطويرها

وزير الزراعة علاء
وزير الزراعة علاء فاروق

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل حاليًا على إجراء تغيير شامل في قانون التعاونيات الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع التعاوني وزيادة القيمة المضافة من الزراعة، خاصة مع ما تشهده مصر في السنوات الأخيرة من توسع في استصلاح الأراضي وزيادة مضطردة في حجم الصادرات الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح فاروق، خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية "هيا" للحاصلات الزراعية، أن النموذج الحالي للتعاونيات الزراعية يقتصر دوره على توفير "شيكارة السماد"، وهو ما يقلل من دورها الحقيقي، مشددًا على أن التوجه الجديد يسعى لتحويل التعاونيات إلى مراكز متكاملة للإرشاد الزراعي، ومنصات للتجمعات الصناعية المرتبطة بالحاصلات الزراعية.

وأضاف الوزير أن الشكل الجديد للتعاونيات سيعزز من قدرتها على تقديم خدمات التغليف والتعبئة والتبريد، بما يضاعف من فرص التصدير ويرفع دخول الفلاحين. كما ستلعب التعاونيات دورًا فاعلًا في تسويق المحاصيل عبر أسواق اليوم الواحد والتوريد المباشر للتجار بأسعار عادلة تحقق ربحًا مناسبًا للمزارعين.
 

وكان وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي قد أجريا جولة بدولة أيطاليا للإطلاع على التجارب التعاونية هناك، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الشاملة، خاصةً وأنها تمثل ركيزة أساسية لتحسين معيشة صغار المزارعين وضمان استدامة الإنتاج. كما تُعد التجربة الإيطالية في هذا المجال من النماذج الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم العائد من القطاع الزراعي ويساهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء فاروق وزير الزراعة قانون التعاونيات الزراعية تطوير القطاع التعاوني الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الزراعية المصرية التعاونيات الزراعية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads