تقرير: 40٪ من المصريين يفضلون الاستثمار في العقارات

كشف تقرير «عقارماب» السنوي لعام 2024 عن استمرار تفوّق الاستثمار في العقارات كخيار أول للمصريين للحفاظ على مدخراتهم، في ظل التقلبات الاقتصادية وتذبذب أسعار العملات والذهب، بينما جاء الذهب والشهادات البنكية في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال التقرير: إن 40٪ من المشاركين في الاستطلاع يفضلون استثمار أموالهم في العقارات، سواء بهدف الادخار طويل المدى أو تحقيق عائد من الإيجار أو إعادة البيع.



ويرى المصريون في العقارات الملاذ الأكثر أمانًا، خاصة في فترات ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

الذهب يستعيد مكانته كملاذ آمن وسط تقلبات الأسعار عالميًا ومحليًا



وسجل الاستثمار في الذهب قفزة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت نسبة المهتمين به إلى نحو 18٪ من المشاركين، مقارنة بـ 8٪ فقط في عام 2022، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات القياسية في الأسعار عالميًا ومحليًا.

وعلى الرغم من استمرار صعود أسعار الذهب العالمية هذا العام، في أطول ارتفاع متواصل منذ ما يقرب من 17 عامًا، ما زال الذهب يحتفظ بجاذبيته داخل السوق المصرية، خاصة بين الفئات الباحثة عن استثمار طويل الأجل أو وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويُعزي الخبراء الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب إلى تنامي حالة القلق في الأسواق العالمية وضعف بعض البنوك الإقليمية الأمريكية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي، ما يعزّز من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الظروف.

اختلاف أنماط الاستثمار بين الفئات الاجتماعية المختلفة



رصد التقرير اختلافًا واضحًا في تفضيلات الاستثمار بين الفئات الاجتماعية المختلفة، حيث أظهرت النتائج أن الطبقة مرتفعة الدخل تركز بشكل رئيسي على الاستثمار في العقارات كخيار أول، يليها الاستثمار في العملات الأجنبية ثم الشهادات البنكية.

أما الطبقة المتوسطة فتميل بصورة أكبر إلى الاعتماد على العقارات والذهب باعتبارهما خيارين مستقرين وآمنين في مواجهة التضخم.

في حين ما زالت الطبقات الأقل دخلًا تعتمد على أساليب الادخار التقليدية مثل الجمعيّات الشهرية، في ظل غياب بدائل استثمارية سهلة وميسّرة تلبّي احتياجاتها المالية.

أظهر التقرير أيضًا تراجعًا محدودًا في الإقبال على العملة الأجنبية والأنشطة التجارية الصغيرة مقارنة بعام 2023، نتيجة حالة عدم اليقين في سوق الصرف وتوجه المستثمرين إلى قنوات أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة.

استند تقرير «عقارماب» لعام 2024 إلى تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم وزائر شهريًا لمنصة «عقارماب»، إلى جانب استطلاعات رأي دورية تغطي مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الباحثين عن العقارات داخل مصر.



كما شملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 300 ألف عقار معروض على الموقع، بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، بهدف رصد سلوك المستخدمين وتوجهاتهم الاستثمارية بدقة.

