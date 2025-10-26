أسعار وحدات كابيتال ريزيدنس في العاصمة الإدارية بمبادرة بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرح وحدات مبادرة بيتك فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح 60 وحدة سكنية بالمجاورة الثانية بالحي السكني الثالث r3 بالعاصمة الإدارية بمساحات من 162 - 166 مترا مربعا.

وحددت الوزارة أسعار الوحدات بسعر يتراوح ما بين 27,839 - 28,947 جنيها للمتر.

والحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس على مساحة 1000 فدان تقريبًا، ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات.

ويعد مشروع كابيتال ريزيدنس أحد أرقى الأحياء التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو أيقونة المشاريع السكنية بالمدينة، ويتميز بطابع معماري عصري، تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100%، ويتميز بخدمات متكاملة ومتنوعة أبرزها خدمات المرافق المتكاملة والخدمات الأمنية، فضلًا عن قربه من المناطق الرئيسية بالعاصمة، أهمها الحى الحكومى ومنطقة الأعمال المركزية، ومحاور الطرق الرئيسية التى تربط العاصمة بالقاهرة والمدن الجديدة.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة.

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هي مبادرة لتوفير وحدات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. تتضمن هذه المبادرة طرح عدد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، تشمل وحدات متنوعة، مطروحة بأهم المشروعات وأكثرها تميزًا بغرض الاستثمار أو الاستقرار، وبمميزات متنوعة تنافسية؛ وذلك تلبيةً لمطالب أهالينا المصريين المقيمين بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.