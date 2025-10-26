مدير أوقاف الإسكندرية يبحث مع موظفي مركز المعلومات تطوير منظومة العمل

عقد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بديوان عام المديرية مع موظفي مركز المعلومات والحاسب الآلي بالمديرية والإدارات، وذلك في إطار توجيهات وزارة الأوقاف نحو تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي الشامل.



تناول الاجتماع مناقشة آليات تطوير منظومة الموارد البشرية بما يحقق الانضباط والدقة في إدخال وتحديث البيانات الوظيفية، والتأكيد على أهمية توحيد قواعد البيانات وربط الإدارات الفرعية بالمديرية من خلال نظام إلكتروني موحد، يسهل عملية المتابعة وتبادل المعلومات في إطار من الشفافية والسرعة والدقة.

كما شدد الدكتور نجاح راجح على ضرورة رفع كفاءة العاملين فنيًا وإداريًا، والالتزام بتحديث بيانات العاملين أولًا بأول بما يتوافق مع التعليمات الصادرة من ديوان عام الوزارة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير العمل المؤسسي داخل وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المديرية للارتقاء بالأداء الإداري وتطبيق أعلى معايير الجودة في العمل، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للأئمة والعاملين ورواد المساجد على حد سواء.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر الحضور على جهودهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.

