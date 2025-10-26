الأحد 26 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

انتهاء تصوير المسلسل العراقي “علي رشم”

المخرج زين العابدين
المخرج زين العابدين علي

انتهى أبطال مسلسل “علي رشم”، من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، الذي يعد ملحمة درامية تستلهم من الواقع العراقي قصص البطولة والفداء، وتجسد تضحيات الشهداء الذين سطروا ملاحم الخلود دفاعًا عن الوطن.

واستمر تصوير المسلسل لعدة أشهر في مواقع مختلفة داخل العراق، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العراقية، حيث ركز العمل على توثيق البطولة من منظور إنساني عميق يبرز قيم الشرف، التضحية، والإيمان بالوطن، ضمن قالب درامي مشحون بالعاطفة والصدق الفني.

وأكد المخرج زين العابدين بن علي أن المسلسل ليس مجرد عمل درامي، بل صرخة وفاء لدماء الشهداء ورسالة فخر لكل عراقي، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد الإنتاج ستتضمن معالجة بصرية وموسيقية متطورة تمنح المشاهد تجربة فنية تضاهي الإنتاجات السينمائية العالمية.

ووجه المخرج زين العابدين بن علي تحية تقدير لطاقم العمل كاملًا، مؤكدًا أن نجاح المشروع جاء بفضل الإيمان الجماعي بالفكرة وروح الفريق الواحد، مضيفًا أن الدراما العراقية قادمة بقوة لتستعيد مكانتها بين الإنتاجات العربية الكبرى.

