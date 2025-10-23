فتح باب الترشح لجائزة "أفضل ناشر عربي" بمعرض القاهرة للكتاب الـ57

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، عن فتح باب الترشح لجائزة "أفضل ناشر عربي" في دورتها الخامسة، والتي تمنح بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها في الفترة من 21 من يناير حتى 3 فبراير عام 2026.

ودعا الاتحاد أعضاءه من الناشرين العرب لتقديم أعمالهم المرشحة للجائزة في الفترة من 26 من أكتوبر حتى 25 من ديسمبر عام 2025.

شروط الترشح لجائزة أفضل ناشر عربي

اشترط الاتحاد على المتقدمين ما يلي:

أن يكون العضو مسجلا في سجلات اتحاد الناشرين العرب ومسدد لالتزاماته المالية حتى نهاية عام 2025. أن يكون العضو ناشرا خاصا، وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية. أن يكون المتقدم مشاركا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين. الالتزام التام واحترام قوانين الملكية الفكرية. ألا يكون العضو قد تعرض لأية عقوبة من اتحاده المحلي أو اتحاد الناشرين العرب خلال فترة عضويته. أن تحمل نماذج الإصدارات المقدمة للجائزة الإيداع القانوني والترقيم الدولي. تقديم قائمة إصداراته خلال السنوات الخمس الأخيرة. إرفاق نص لا يقل عن 500 كلمة بطلب الترشيح يوضح السيرة الذاتية لدار النشر، ورؤيتها المستقبلية لخطة النشر، وتخصصها في مجالات النشر، وخطة استثمار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، والجوائز التي حصلت عليها الدار، وبيانات الدار وعناوينها وموقعها الإلكتروني. تقديم نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين (نسخة واحدة من كل عنوان)، على أن تعكس معايير تحكيم الجائزة، وتقديم بيان بأسماء النماذج المقدمة واسم المؤلف ورقم الإيداع القانوني والترقيم الدولي بصيغة إكسل. لا يحق لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب المشاركة في الجائزة. لا يحق للفائزين بالجائزة في دوراتها السابقة المشاركة إلا بعد مرور خمس سنوات. لا يحق للناشر المصري المشاركة إذا كان مشارك في جائزة اتحاد الناشرين المصريين.

تشكل لجنة تحكيم من الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب حسب التخصصات المختلفة لمجالات النشر.

قيمة الجائزة وآلية الإعلان عن الفائزين

تبلغ قيمة الجائزة ألفي دولار أمريكي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب، بالإضافة إلى خمسة وعشرين ألف جنيه مصري مقدمة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويمنح الفائز درعي الاتحاد والهيئة.

على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل توزيع جوائز المعرض بأرض المعارض بالقاهرة.

كيفية التقديم للترشح لجائزة أفضل ناشر عربي

يتم إرسال طلب الترشح والبيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة على البريد الإلكتروني للاتحاد، وترسل النماذج إلى مقر اتحاد الناشرين العرب على العنوان: 92 شارع التحرير – برج ساريدار – الدور الثاني – المدخل الإداري– الدقي – الجيزة – مصر، باسم الأستاذة دعاء مهدي، مع التأكيد على تسليم الكتب عن طريق شركات الشحن في القاهرة أو يد بيد في مكتب الاتحاد.

معايير تحكيم الجائزة

تعتمد لجنة التحكيم على المعايير التالية:

جودة الإنتاج والطباعة طبقا لمعايير الجودة.

تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه.

تقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية.

تنوع الإصدارات في مجال المعرفة والنشر.

توظيف التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النشر، والحضور الإلكتروني والتسويق الرقمي (الموقع الإلكتروني، التطبيقات الذكية، المنصات الاجتماعية، إلخ)، وأشكال النشر الحديثة (الرقمي، والمسموع).

مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة.

مدى مشاركة الدار في المعارض المحلية والعربية والدولية وعدد المشاركات

الجوائز التي حصلت عليها دار النشر وبيان الجهة المانحة وسنة الحصول عليها.

