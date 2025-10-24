الجمعة 24 أكتوبر 2025
ضبط صفقة أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات داخل مقطورة في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صفقة أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات داخل مقطورة خلال حملة مكبرة للقبض على بعض الخارجين عن القانون في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال قنا.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار مخدرات وأسلحة في قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 بندقية آلية و500 طلقة نارية داخل مقطورة ومنزلهم ونصف كيلو من الشابو المخدر وهروب المتهمين خلال حملة مكبرة على قرية السمطا مركز دشنا.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وتكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

