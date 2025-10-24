الجمعة 24 أكتوبر 2025
استشهاد لبناني وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية لبلدة تول

غارة اسرائيلية في
غارة اسرائيلية في لبنان

قصفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة تول في النبطية جنوبي لبنان.

وحسب المعلومات الأولية فقد أدت الغارة إلى استشهاد شخص على الأقل وجرح عدد آخر.

وكانت مسيرة إسرائيلية ألقت صباح اليوم قنبلة صوتية بالقرب من جرافة في الحي الغربي بمدينة الخيام جنوبي لبنان.

استشهاد سيدة وإصابة 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الأخير على لبنان

 أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القصف الإسرائيلي الأخير استهدف بلدة عربصاليم جنوبي لبنان قد أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة 3 آخرين.

 

سلاح الجو الإسرائيلي بدأ غارات جديدة على جنوبي لبنان

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ غارات جديدة على جنوبي لبنان.

 

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

أكبر هجوم جوي إسرائيلي على البلاد منذ الحرب

وانتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وقف إطلاق النار بشن أكثر من عشر غارات جوية على بلدة المصيلح في جنوب لبنان، مما تسبب في انفجارات قوية وتدمير واسع النطاق للمنشآت الصناعية وحرق جرافات أصبحت غير صالحة للاستخدام في 11 أكتوبر 2025.

وفي التفاصيل، أعطى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية في 11 أكتوبر 2025، غارات على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة.

وطلب الوزير رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

