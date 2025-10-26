توقعات بانخفاض أسعار السيارات في نوفمبر، وهذه أبرز الموديلات المرشحة للتراجع

تراجع أسعار السيارات، ساعدت مبادرة توطين صناعة السيارات التي أطلقتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خفض الأسعار بصفة مستمرة على مدار الأشهر السابقة والحالية أيضا.

ومن المتوقع أن يستمر التراجع حتى مطلع العام الجديد؛ نظرا لتوافر المعروض، وسداد احتياجات السوق المحلى الذى كان متعطشا لسيارات خلال السنوات الماضية.

وفى ذات السياق، أكد رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حدوث موجة انخفاض جديدة في الأسعار خلال شهر نوفمبر المقبل، متأثرة بتراجع سعر الدولار، واتساع حجم الإنتاج المحلى من السيارات.

أسباب تراجع أسعار السيارات فى مصر

وأوضح أعضاء الشعبة أن التراجع المتوقع في الأسعار يأتي لعدة أسباب؛ أبرزها: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الماضية، وزيادة المعروض من السيارات الجديدة بعد الإفراج عن شحنات كانت محتجزة بالموانئ، وتوسع بعض الشركات في التجميع المحلي؛ مما خفّض تكاليف الاستيراد، وأدى إلى حدوث ركود نسبي في حركة المبيعات خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الوكلاء والموزعين لتقديم خصومات لاستعادة الطلب.

نسب الانخفاض المتوقعة على السيارات

ووفقا لتنبؤات التجار داخل السوق المحلى فإن قيمة التراجع داخل السوق المصري خلال الشهر الجاري قد تتراوح بين 10% و20% في بعض الفئات، خاصة تلك التي يتجاوز سعرها حاجز المليون جنيه.

كما أشارت المصادر إلى أن الانخفاض الأكبر قد يتركز في السيارات الآسيوية والصينية التي تشهد منافسة قوية في السوق المصري.

الموديلات الأقرب للانخفاض خلال شهر نوفمبر

من المنتظر أن تشمل موجة الانخفاض القادمة عددًا من الموديلات التي شهدت استقرارًا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، ومن بينها:

MG ZS وMG 5 بعد توافر كميات كبيرة منها في السوق.

Chery Arrizo 5 وTiggo 7 بفضل زيادة الإنتاج المحلي.

Hyundai Tucson وElantra CN7 مع عروض ترويجية مرتقبة من الوكلاء.

Nissan Sunny التي تعد من أكثر السيارات المنافسة في الفئة الاقتصادية.

أما السيارات الأوروبية فالتوقعات تشير إلى انخفاضات محدودة، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وثبات الطلب النسبي عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.