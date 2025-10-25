إطلاق فولكس فاجن تايرون موديل 2026 رسميًا في السوق المصرية، اعرف السعر والمواصفات

كشف الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر- عن طرح السيارة فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًّا لتُصبح أول سيارة SUV عائلية من سبعة مقاعد تُقدّمها العلامة الألمانية في البلاد.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولكس فاجن الفئة السعرية للطراز فولكس فاجن تايرون الذي يتوافر في السوق المصرية بفئة وحيدة وهي R-Line، فنجدها تأتي بسعر مميَّز للغاية وهو ٢.٦٩٠.٠٠٠ جنيه مصري.

تتمتّع فولكس فاجن تايرون بشبك تهوية أمامي كبير الحجم، ومصابيح رئيسية فئة LED Plus مثبّتة في وضعية مرتفعة، بخلاف أقواس العجلات ذات التصميم المُربّع نسبيًّا، والمصابيح الخلفية فئة LED بدورها ذات التصميم ثلاثي الأبعاد مع شريط ضوئي فئة LED يمتد بعرض السيارة، بالإضافة إلي اللوجو المضيئ في الأمام والخلف فضلًا على العجلات الرياضية قياس ٢٠ بوصة، وغيرها من اللمسات الجذّابة التي تُضفي هيئة هجومية جريئة على تايرون الجديدة كليًّا.

وتوفّر الـSUV العائلية صفًا ثالثًا من المقاعد يُتيح لها استيعاب حتى سبعة ركّاب على متنها، كما تصل مساحات تحميل إلى ٨٥٥ لترًا مع طي الصف الثالث، مع إمكانية زيادتها إلى ٢٠٩٠ لترًا مع طيّ كافة المقاعد الخلفية.

وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان، يُمكن القول إن فولكس فاجن تايرون تستفيد مِن مجموعة واسعة مِن الأنظمة الإلكترونية المساعدة للسائق وتجهيزات السلامة الرائدة، منها مثبّت السرعة التكيّفي (ACC) مع خاصية Stop & Go، ونظام التحذير من مغادرة المسار (Lane Assist)، وذلك لمراقبة الزوايا غير المرئية، فضلًا على نظام التحذير من مرور السيارات في الجهة الخلفية أثناء الخروج مِن أماكن اصطفاف السيارات، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات القاسية (HAS) وذلك للتحكُّم في أثناء الهبوط منها (HHC)، ناهيك عن نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وكاميرا الرؤية الخلفية المحيطية (٣٦٠ درجة)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، بخلاف نظام الكبح التلقائي عن الطوارئ (AEB)، وحسّاسات الركن الأمامية والخلفية، وأيضا نظام الركن الذاتي Drive assist Plus وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعزِّزة للسلامة والأمان.

على الصعيد الميكانيكي، تتوافر فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًّا لعام ٢٠٢٦ بمحرك وحيد فئة TSI سعة ١.٤ لترات يولِّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. يتَّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، مع إمكانية الوصول إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة من السكون في غضون ٨.٨ ثوان فقط، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها ٢١٠ كلم/ساعة.

