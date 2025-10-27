الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات التابعة لها

مرتبات
مرتبات

مرتبات شهر نوفمبر، يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 مرتبات

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

اعترافات المتهم بقتل أطفال فيصل: «حطّيت لهم السم في العصير وانتقمت من أمهم»

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

المصري يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبي 2-1 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بفعل الخير والتوبة عن الذنوب

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية