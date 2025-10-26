السجن 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات والسير عكس الاتجاه في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين والسير عكس الاتجار بدون لوحات معدنية وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بمنطقة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبتفتيشه عُثر بحيازته على 50 لفافة هيروين و30 جرام حشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاح أبيض "مطواة"، وتبين أنه يستقل سيارة ويسير عكس الاتجاه بدون لوحات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.