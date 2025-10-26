الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات والسير عكس الاتجاه في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين والسير عكس الاتجار بدون لوحات معدنية وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بمنطقة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبتفتيشه عُثر بحيازته على 50 لفافة هيروين و30 جرام حشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاح أبيض "مطواة"، وتبين أنه يستقل سيارة ويسير عكس الاتجاه بدون لوحات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

