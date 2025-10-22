حبس عاطل بالمطرية بعد تناول ابنته الحشيش ظنًا أنه "شيكولاتة"

الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش، بعدما تناولت نجلته الصغيرة المخدر عن طريق الخطأ، معتقدة أنه قطعة من الشيوكولاتة، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء شديدة.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة طفلة بحالة إعياء مفاجئة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الطفلة عثرت داخل منزلها على قطعة من مخدر الحشيش، فظنت أنها شيكولاتة وقامت بتناولها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية بشكل كبير. وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط والد الطفلة واقتياده إلى ديوان القسم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

من جانبها، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

الجريدة الرسمية