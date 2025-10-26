الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي يستقر على موعد السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

بعثة الأهلي، فيتو
بعثة الأهلي، فيتو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على السفر إلى الإمارات يوم ٣ نوفمبر المقبل، استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري في أبوظبي يوم ٦ من الشهر ذاته، حيث يلعب الأهلي في هذا اليوم مع نادي سيراميكا كليوباترا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي السوبر المصرى أبوظبي نادى سيراميكا كليوباترا بتروجيت الدورى المصرى الممتاز

