السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة مخدرات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ضبط بحيازتهما 3 آلاف قرص من الترمادول المخدرة و500 جرام من الحشيش المخدر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحيازتهما علي اقراص الترمادول والحشيش المخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.