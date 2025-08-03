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رياضة

كرة اليد، فرناندو باربيتو يقود منتخب الشباب في بطولة العالم

فرناندو باربيتو،
فرناندو باربيتو، فيتو

كرة اليد، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تكليف الإسباني فرناندو باربيتو المدرب العام لمنتخب مصر الأول، بقيادة منتخب الشباب خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بالقاهرة.

تكليف الإسباني فرناندو باربيتو المدرب العام للمنتخب الأول بقيادة منتخب الشباب 

وكان طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة، أسفرت عن خضوعه لعملية جراحية تم خلالها تركيب دعامات للقلب، وهو ما يمنعه من استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن قرار تكليف باربيتو رسميا خلال الساعات المقبلة، على أن يتواجد في معسكر المنتخب بدء من اليوم.

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