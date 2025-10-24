ترامب يشدد ضغوطه على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

قالت "فاينانشال تايمز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد ضغوطه على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة بأن الإدارة الأمريكية تدرك أنها لا تستطيع ترك تنفيذ الخطة السلام للرئيس الأمريكي لإسرائيل وحدها.

بينما أشار مصدر آخر إلى أن ترامب أوضح لنتنياهو استياءه من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتوقف المساعدات الإنسانية.

وصرح أحد المطلعين للصحيفة: "لم يكن ترامب سعيدًا بالإسرائيليين لأن إسرائيل كانت تحاول إيجاد مخرج من الصفقة. وقال لهم توقفوا عن ذلك".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في 9 أكتوبر عن توصل إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة السلام لتسوية النزاع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتألف خطة ترامب، التي عُرضت في 29 سبتمبر، من عشرين بندا، وتشترط وقفا فوريا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة. كما تنص على أن لا تشارك "حماس" أو أي فصائل فلسطينية أخرى في إدارة القطاع، بل تُسلّم السيطرة إلى حكومة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، يترأسه ترامب شخصيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.