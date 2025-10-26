الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على كهرباء الإسماعيلية اليوم

الدوري المصري، يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا اليوم الأحد على كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنقل مباشرة على شاشة أون سبورت 1.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ8 نقاط حصل عليها من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 6 لقاءات.

على الجانب الآخر، يمتلك سيراميكا كليوباترا في رصيده 20 نقطة يحتل بها وصافة ترتيب الدوري، بعد الفوز في 6 لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهتين.

ويعد فريق كهرباء الإسماعيلية الوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري هو أكثر الأندية استقبالا للأهداف قبل الجولة الـ 12 من الموسم الجاري.

واستقبلت شباك كهرباء الإسماعيلية 19 هدفا حتى الآن، ما وضعه على رأس قائمة أضعف فرق الدوري دفاعيا، ويليه الإسماعيلي بعدد 14 هدفا.

