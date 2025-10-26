الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، الإسماعيلي ضيفا على فاركو في صراع الهروب من القاع

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، يحل فريق الإسماعيلي، ضيفا في الثامنة مساء اليوم الأحد، على نظيره فاركو، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي لقاء فاركو بمعنويات عالية رغم الأزمات الإدارية، بعدما تمكن في الجولة الماضية من تحقيق الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يبحث فاركو عن تحقيق فوز الأول في الدوري ومغادرة المركز الأخير في جدول الترتيب.

 

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، ويليه فاركو برصيد 6 نقاط في المركز الأخير، وتعد مباراة الليلة بمثابة الابتعاد عن ذيل جدول ترتيب الدوري.

 

حكام مباراة فاركو والاسماعيلي

ويدير لقاء فاركو ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، إسلام أبو العطا ومحمد توفيق (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، ومحمد علي الشناوي وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

وعاد إلى قائمة الدراويش أمام فاركو محمد حسن بعد غياب 6 أشهر بسبب الإصابة في وتر إكيليس، بينما تم استبعاد كل من مروان حمدي وحاتم سكر للإصابة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، وعبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الله محمد، ومحمد إيهاب، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عمار، وحسن منصور.


خط الوسط: محمد وجدي، ومحمد حسن، ومحمد سمير كونتا، وعلي الملواني، ومحمد خطاري، وعمر القط، وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم: أنور عبد السلام، وإيريك تراوري، وخالد النبريصي، ونادر فرج، وحسن صابر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فاركو الاسماعيلي فاركو والاسماعيلي مباراة فاركو والاسماعيلي فاركو ضد الإسماعيلي مباراة فاركو ضد الإسماعيلي فاركو أمام الاسماعيلي مباراة فاركو أمام الاسماعيلي الاسماعيلي و فاركو الاسماعيلي ضد فاركو الاسماعيلي أمام فاركو الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري المصري، الإسماعيلي الأكثر خسارة و5 فرق تتلقى هزيمة واحدة

الرياضة تنهي إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادي الإسماعيلي للجنة المؤقتة

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

20 معلومة ترصد دور السيسي في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية وإفشال مخطط التهجير

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

رئيس شعبة الذهب: انخفاض عيار 21 بنسبة 3.5% خلال أسبوع

بدء التوقيت الشتوي، تأخير الوقت في أوروبا ولبنان ساعة واحدة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية