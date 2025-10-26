الأحد 26 أكتوبر 2025
تشكيل لجنة من المرور لتحديد أسباب حادث طريق السويس

حادث، فيتو
حادث، فيتو

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم 7 مركبات، شملت 3 سيارات نقل، وأتوبيس نقل عام، وأتوبيس خاص، وميكروباص، وسيارتين ملاكي، وسيارتين جامبو، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 42 شخصا أصيبوا في نفس الحادث، وكلفت الإدارة العامة للمرور بتشكيل فريق للفحص وتحديد الأسباب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين عدد من المركبات بطريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمانين إلى المشرحة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته وأسبابه. 

الجريدة الرسمية