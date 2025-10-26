الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

رفض استئناف 8 عاطلين متهمين بخطف صائغ وتجديد حبسهم 30 يوما

محكمة، فيتو
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة رفض الاستئناف المقدم من  تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص متهمين بخطف صائغ وإكراه زوجته على بيع المحل الخاص بهما إليهم في المرج على قرار تجديد حبسهم وقررت استمرار حبسهم 30 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المجني عليه إنه باع للمتهمين منذ فترة كمية من المشغولات الذهبية وزنت 8 كيلو جرامات، ثم عادوا إليه بعد فترة واتهموه بأن الذهب الذي باعه لهم عبارة عن نحاس وغير أصلي، ومغشوش فأنكر اتهاماتهم.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين صمموا على كلامهم، وطلبوا منه أموالهم فرفض ردها إليهم فقاموا بخطفه ثم إجبار زوجته على بيع محل الذهب الذي يملكونه، قائلا: “مراتي وقعت لهم على بيع المحل خوفا على حياتي لأنهم هددوا بقتلي”.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، أفادت فيه بقيام 8 أشخاص بالهجوم على محلها وإجبارها على توقيع عقد بيع، ثم قاموا باختطاف زوجها إلى جهة غير معلومة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثمانية، وتبين أن 4 منهم جواهرجية و4 صنايعية في مجال المشغولات الذهبية، كما تم العثور بحوزتهم على عقد بيع المحل والمجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليه بعد أن استولى منهم على كمية من الذهب تزن 8 كيلو جرامات دون سداد قيمتها، ولاذ بالفرار إلى محل إقامة زوجته، فقاموا بخطفه وإجبار زوجته على بيع المحل كوسيلة لاسترداد أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

