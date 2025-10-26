حكام مباريات غد الإثنين في الدوري الممتاز، أبرزها الاتحاد ودجلة

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.. وأبرزها مباراة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

مباراة سموحة أمام الجونة

حكام مباراة سموحة والجونة، فيتو

مباراة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

حكام مباراة الاتحاد ووادي دجلة، فيتو

الإسماعيلي الأكثر هزائم في الدوري المصري

يعد الاسماعيلي هو أكثر أندية الدوري المصري الممتاز تتلقى الخسارة بعدد 8 مباريات خلال الموسم الجاري.

وخاض الدراويش 11 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في عدد 8 مباريات قبل الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلي جانب آخر تلقت 5 فرق خسارة واحدة في مشوارهم بالدوري المصري قبل الجولة الـ 12 وهم الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة وغزل المحلة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ12

1- الأهلي 21 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- سموحة 15 نقطة

9- زد 15 نقطة

10- مودرن سبورت 15 نقطة

11- البنك الأهلي 14 نقطة

12- غزل المحلة 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- المقاولون العرب 6 نقاط

21- فاركو 6 نقاط

