تياجو يحرز هدف برينتفورد الثالث في شباك ليفربول

سجل تياجو هدف برينتفورد الثالث في شباك ليفربول في الدقيقة 60 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 3-1، في المباراة التي تقام على ملعب جتيش كوميونتي ستاديوم، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: ميلوش كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

