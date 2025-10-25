الإسكان: العمران الأخضر يوفر 40% من المياه ويخفض فواتير التشغيل 25%

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن العمران الأخضر يمثل استراتيجية الدولة لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يحقق كفاءة عالية في استخدام الموارد ويحافظ على البيئة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة على قناة "القاهرة والناس":"مباني العمران الأخضر توفر نحو 40% من استهلاك المياه بفضل تقنيات الترشيد وإعادة الاستخدام".

خفض استهلاك الكهرباء والتكييف

وأوضح إبراهيم أن تصميم المباني يعتمد على التهوية الطبيعية وتقنيات عزل حديثة، ما يقلل الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف ويخفض استهلاك الكهرباء، كما تُختار المواد بعناية للحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، وغالبية هذه المواد تأتي من البيئة المحلية، مما يزيد من استدامتها ويخفض تكاليفها على المدى الطويل.

حوافز للمستثمرين والمطورين

وكشف المسؤول عن إطلاق مجموعة حوافز تشجيعية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل منح مهل في التنفيذ والسداد، زيادة المسطحات البنائية، دراسة خصم على معدل الفائدة الخاصة بأقساط الأراضي، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع التحول نحو البناء الأخضر.

اعتماد الوثيقة الوطنية للبناء الأخضر

وأشار إبراهيم إلى أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر اعتمدها مجلس الوزراء، وسيتم اعتمادها قريبًا من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذها رسميًا مع مطلع الشهر المقبل.

وأكد أن تكلفة البناء الأخضر تزيد بنحو 5% فقط عن البناء التقليدي، بينما تنخفض تكاليف التشغيل والفواتير بنسبة 15-25%، ما يجعل هذا النمط خيارًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل.

