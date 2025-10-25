وزير الإسكان يعقد اجتماعًا في العبور الجديدة لمتابعة المشروعات الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته بمشروع حدائق تلال الفسطاط، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير الأحياء المختلفة وأعمال التطوير بالمدينة، حيث تم تطوير وصيانة الطرق والمحاور والميادين وتخطيط الشوارع والطرق وإقامة محطات انتظار سيارات ووضع اللافتات الإرشادية وتنفيذ أعمال الإنارة والزراعات بالطرق وكذلك الأعمال الجارية وتطهير مطابق الصرف.

كما تناول الاجتماع موقف إزالة التعديات والمخالفات والمخطط طرح عدد من الأراضي والفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة، كما تابع وزير الإسكان موقف تقنين الأراضي المضافة لمدينه العبور الجديدة، وفي هذا الإطار وجه الوزير بالانتهاء من الملفات المتبقية فيما يخص ملف تقنين الأوضاع وطرح كافة الأراضي الشاغرة للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.

واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، موقف الفرص الاستثمارية بعدد من الأراضي والخدمات المقترح تنفيذها بعدد من الأراضي من خدمات تعليمية وصحية ومعارض وأنشطة اجتماعية بجانب الاستثمارات العقارية والتجارية بالمدينة.

وعقب اجتماعه مع الشركات المنفذة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.

وفي بداية الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال التشطيبات لبوابات الدخول والخروج لمشروع حدائق تلال الفسطاط، والاعمال الجارية بالقطاع الثالث للمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقة في أسرع وقت، موجها باستمرار الاهتمام.

واستكمل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مختلف مكونات المشروع ومنها: منطقة التلال وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة التراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وبرجولة خشبية تطل على البحيرة، كما تابع المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحوية من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة موقف الأعمال بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من( 19 محلا تجاريا - أماكن انتظار سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).

