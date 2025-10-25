يوسف زيدان: الصوفية لا تفرق بين السنة والشيعة والخلافات طائفية بالدرجة الأولى

قال المفكر والروائي يوسف زيدان، إن التصنيف الدائم بين السنة والشيعة الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه، موضحًا: "المسلمين كلهم مسلمين وخلاص، والشيعة يحبون آل البيت زي باقي المسلمين".

وأكد يوسف زيدان، أن الخلافات بين الطائفتين ليست كما يصورها البعض، بل هي فجوة سياسية أكثر من كونها دينية.

الصوفية نموذج للتسامح المذهبي

وأشار زيدان إلى أن بعض المواد المتداولة على السوشيال ميديا تركز على التصنيف الطائفي، مستشهدًا بما قاله شيخ عن السيد البدوي:"ده ضحك على الدقون، لأن الصوفية ما عندهمش الفرق ده ولا التفرقة دي".

السياسة وراء الخلافات الطائفية

وأوضح زيدان خلال لقائه مع عمرو حافظ ببرنامج كل الكلام على قناة “الشمس”: أن الاختلافات بين السنة والشيعة كانت سياسية بالأساس، لافتًا إلى أن إيران كانت سنية حتى القرن التاسع الهجري، ثم ظهرت بعض السلطات السياسية مثل بني بويه والدولة الصفوية التي دخلت في صراعات مع الدولة العثمانية، مؤكدًا:"الدولة العثمانية كانت تحاول فرض نفسها على أنها سنية، وكل الخلافات دي كانت سياسية بالدرجة الأولى".

المقاومة لا تميّز بين الطوائف

وأشار إلى أن الفعل المقاوم لا يعرف فرقًا مذهبيًا، قائلًا:"الرصاص اللي يقتل أحد المقاومين الشيعة هو نفسه اللي يقتل المقاوم السني، سواء في حماس أو غيرها، هو يعرف أنه ما فيش فرق، لكن نحن مش عارفين".

ترجمة أعماله في إيران لأسباب سياسية

كما تناول قضية اهتمام إيران بترجمة أعماله، موضحًا أن المترجمين هم معارضون سياسيون وليس لأسباب مذهبية، مشيرًا إلى أن الفاطميين الذين تم ذكرهم كانوا شيعة إسماعيلية، بينما إيران تتبع الشيعة الإثني عشرية، مع وجود خلافات كبيرة بينهم أكثر من أي خلاف بين السنة والشيعة عمومًا.

