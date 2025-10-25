السبت 25 أكتوبر 2025
سياسة

بعد اعتذار محمد خليفة، كيف نظم القانون تعديل مرشحي القائمة بانتخابات النواب؟

المرشح المستقيل من
المرشح المستقيل من انتخابات مجلس النواب

أعلن الدكتور محمد ربيع ناصر خليفة، في بيان رسمي مساء اليوم الاعتذار عن عدم الاستمرار في سباق انتخابات مجلس النواب المقبل.

المرشح المعتذر ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر 

وكان المترشح المعتذر ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ممثلا عن محافظة الدقهلية، ضمن حزب الجبهة الوطنية.

اعتذار المرشح محمد خليفة عن الاستمرار في سباق انتخابات مجلس النواب 

ونظم قانون مجلس النواب، الموقف في حال اعتذار أي مرشح من القائمة في المواعيد المحددة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ضوابط اختيار البديل في القائمة الوطنية 

وتنص المادة 20 من قانون مجلس النواب على: لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

مدة التعديل في مرشحي القائمة الوطنية 

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

نشر التنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب 

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

وأصدر الدكتور محمد ربيع ناصر خليفة، بيانًا رسميًا أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار في سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من إيمانه العميق بالمسئولية الوطنية، وتقديرًا للثقة الغالية التي أولاه إياها أبناء محافظة الدقهلية.

وقال: أتقدم بخالص التقدير والاحترام إلى جميع المواطنين، وأعلن اعتذاري عن عدم الاستمرار في سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك نظرًا لظروف عملي الحالية وارتباطي بعدد من المشروعات العائلية الهامة التي تتطلب تفرغي التام في هذه المرحلة.

