المصري الديمقراطي يرفض استبعاد مرشحين من انتخابات البرلمان ويدعو الهيئة الوطنية لتصحيح قراراتها

عبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه وقلقه إزاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من السباق البرلماني، من بينهم هيثم الحريري بدائرة محرم بك، وأحمد الشربيني بدائرة بلقاس.

أسباب استبعاد هيثم الحريري

وقال الحزب في بيان له: إن استبعاد الحريري جاء بحجة تهربه من أداء الخدمة العسكرية، رغم كونه نائبًا سابقًا في برلمان 2015 ومرشحًا في انتخابات 2020، مشيرًا إلى أنه سبق وأُعفي من الخدمة لأسباب أمنية تتعلق بنشاط والده النائب الراحل أبو العز الحريري.

كما اعتبر المصري الديمقراطي أن استبعاد الشربيني بدعوى كونه في فترة الاحتياط يمثل سابقة لم تشهدها الانتخابات المصرية من قبل.

وأكد الحزب أن الأسباب التي استندت إليها الهيئة لا تستند إلى نصوص قانونية في قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب، ولم يسبق أن تم تطبيقها في أي انتخابات سابقة، مطالبًا بمراجعة القرارات التي «تحرم مواطنين وطنيين من حقهم في الترشح»، ومعلنًا تضامنه السياسي والقانوني مع المستبعدين.

كواليس مشاركة هيثم الحريري في مجلس النواب

يذكر أن هيثم الحريري من أبرز الوجوه المعارضة داخل البرلمان السابق، إذ شغل عضوية مجلس النواب في دورته 2015-2020، وكان من المؤيدين لتكتل «25-30» الذي تبنى مواقف معارضة داخل المجلس وشارك في مناقشات عدة تتعلق بالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال، ما جعله من الأصوات البارزة في التيار المدني.

وفي انتخابات عام 2020، خاض الحريري المنافسة على مقعد دائرة محرم بك مستقلًا، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى الجولة النهائية ومع فتح باب الترشح للانتخابات الحالية، تقدم بأوراقه مجددًا، قبل أن تعلن الهيئة الوطنية استبعاده بسبب «التهرب من الخدمة العسكرية».

وأثار القرار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة أن الحريري سبق أن مارس حقه في الترشح مرتين سابقتين بعد اعفائه من الخدمة، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية والإدارية من قبل الهيئة

