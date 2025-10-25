محمد ربيع ناصر خليفة يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة

أصدر الدكتور محمد ربيع ناصر خليفة بيانًا رسميًا أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار في سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن قراره جاء "انطلاقًا من إيمانه العميق بالمسئولية الوطنية، وتقديرًا للثقة الغالية التي أولاه إياها أبناء محافظة الدقهلية الكرام".

وقال الدكتور ربيع في بيانه: "أتقدم بخالص التقدير والاحترام إلى جميع المواطنين، وأعلن اعتذاري عن عدم الاستمرار في سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك نظرًا لظروف عملي الحالية وارتباطي بعدد من المشروعات العائلية الهامة التي تتطلب تفرغي التام في هذه المرحلة."

وأضاف أنه سعى جاهدًا لتحقيق التوازن بين واجبه المهني والوطني، وكان حريصًا على الاستمرار في التجربة لخدمة أبناء دائرته ووطنه الغالي، إلا أنه رأى أن من الأفضل تقديم اعتذاره حفاظًا على التزاماته ومسؤولياته الحالية، مؤكدًا أن خدمة الوطن لا تتوقف على موقع أو منصب، بل هي واجب دائم في كل موقع.

وأعرب الدكتور ربيع عن اعتزازه وتقديره لقيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية لما يحملونه من قيم وطنية صادقة وإخلاص في العمل العام، متمنيًا للحزب وقياداته دوام النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن.

كما توجه بخالص الشكر إلى أهالي مراكز محافظة الدقهلية، وخاصة في دائرة طلخا ونبروه وقريته دميرة، على دعمهم وثقتهم ومساندتهم الصادقة، مؤكدًا أنه سيظل قريبًا منهم ومدافعًا عن قضاياهم في كل موقع.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل ما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود مسيرة التنمية والبناء لترسيخ أسس الجمهورية الجديدة القائمة على العمل الجاد والإنجاز والتكاتف من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وفي ختام بيانه، جدد الدكتور محمد ربيع ناصر العهد على الاستمرار في دعم كل جهد وطني صادق يسعى لبناء الدولة المصرية الحديثة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.