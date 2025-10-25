فوائد الكركديه الصحية وكيف يؤثر على السيدات الحوامل؟

يعد الكركديه مشروبا طبيعيا يحظى باهتمام متزايد في الأوساط العلمية لما يحمله من فوائد صحية محتملة، أبرزها دوره في خفض ضغط الدم، وتقليل مستوى الكوليسترول الضار، والمساعدة في إدارة الوزن، كما أن هناك مخاطر محتملة يجب الانتباه إليها، خاصة بالنسبة للحوامل أو من يتناولون أدوية معينة أو يعانون من حالات صحية محددة.

ما هو الكركديه؟

الكركديه هو نبات مزهر ينمو في المناخات الدافئة، وتتميز أزهاره باللون الأحمر الداكن وبنكهة حلوة وحامضة تشبه التوت البري. الجزء المستخدم في إعداد الشاي هو الكأس، وهو الهيكل الذي يحمي ويدعم زهرة الكركديه، ويستخدم الكركديه حول العالم في الأطعمة وكطب تقليدي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد الكركديه الصحية

تشير الدراسات إلى مجموعة من الفوائد المحتملة لشاي الكركديه:

خفض ضغط الدم: الكركديه يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي

تقليل الكوليسترول الضار: قد يساعد في السيطرة على ارتفاع مستويات الكوليسترول، كما يمكن الكركديه أن يقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم "الكوليسترول الضار"، رغم أنه لم يقلل مستويات الكوليسترول الكلية بشكل ملحوظ.

خفض سكر الدم: بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الضار، يخفض بشكل كبير مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، كما وجد أن له تأثيرات مضادة للسكري.

المساهمة في إدارة الوزن: الكركديه يحفز فقدان الوزن لدى الأشخاص الأصحاء ومن يعانون من السمنة، ويقترح الباحثون أنه قد يكون أداة مفيدة في علاج متلازمة التمثيل الغذائي، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية، لكنهم يؤكدون أن هذه نتائج أولية وتتطلب المزيد من الأبحاث.

توازن الهرمونات: يستخدم الطب المكسيكي التقليدي الكركدية لعلاج متلازمة ما قبل الحيض وتخفيف أعراض انقطاع الطمث، ويحتوي على الإستروجينات النباتية، وهي مواد كيميائية تحاكي عمل هرمون الإستروجين في الجسم.

التركيبة الغذائية والآثار الجانبية للكركديه

شاي الكركديه النقي خالي من السعرات الحرارية والكافيين، كما يحتوي على كميات ضئيلة من بعض المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويكتسب الكركديه اهتمامه في الأبحاث الطبية بسبب محتواه العالي من البوليفينولات، وهي مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية ذات خصائص مضادة للأكسدة.

قد يسبب شاي الكركديه لدى بعض الأشخاص اضطراب في المعدة أو غازات، وقد يعاني البعض من حساسية تجاهه، ويسبب القليل من ردود الفعل عند الاستخدام قصير المدى.

المخاطر والتفاعلات الدوائية مع الكركديه

على الرغم من الفوائد المحتملة، يحمل شاي الكركديه بعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها:

التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل شاي الكركديه مع عدة أدوية، بما في ذلك الأسيتامينوفين والهيدروكلوروثيازيد (مدر للبول)، ومن المحتمل أيضًا، لاحتوائه على الإستروجينات النباتية، أن يتداخل مع الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل.

الحمل والرضاعة: من غير الواضح ما إذا كان شاي الكركديه آمنًا أثناء الحمل ورغم أنه يستخدم تقليديًا في بعض الثقافات لإدارة أعراض الحمل، إلا أن الإستروجينات النباتية قد تؤثر على مستويات الهرمونات لدى الحامل.

