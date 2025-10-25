فوائد الزنك للجسم، وما هي الكمية المناسبة يوميًا؟

في الوقت الذي يعزز فيه الزنك من جهاز المناعة، لا يوجد دليل قاطع على أن هذا المعدن يمتلك "قوة خارقة" لوقف نزلة البرد فور بدايتها، ولكن لا يجب الاستهانة به، فالفوائد الحقيقية التي يقدمها الجسم أكثر إثارة للإعجاب.

فيلعب الزنك أدوارا رئيسية في محاربة الجراثيم وشفاء الجروح وغيرها العديد من الفوائد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هو الزنك؟

الزنك هو عنصر معدني نادر، أي أن الجسم لا يحتاج منه سوى كميات ضئيلة ليبقى بصحة جيدة، وهو أيضا من المغذيات الأساسية، ما يعني أن الجسم لا ينتجه بمفرده ولا يخزن أي كمية زائدة منه يتم استهلاكها.

ويعد الزنك هو مضاد للأكسدة، مما يساعد على منع تلف الخلايا الذي يساهم في أمراض القلب والسرطان وحالات صحية خطيرة أخرى، وهو موجود في الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

كما يلعب الزنك أدوار مهمة في نمو الجسم وتطوره، بما في ذلك التعبير الجيني (كيف تعمل الجينات) وتكوين الحمض النووي (DNA) والبروتين في عملية تعرف باسم التخليق (Synthesis).

فوائد الزنك الصحية المحتملة

تقصير مدة نزلات البرد

يساعد الزنك في تكوين خلايا الجهاز المناعي التي تحارب الجراثيم. ورغم أن مستحلبات أو مكملات الزنك لن تمنع الإصابة بالبرد، إلا أنها قد تساعد في التعافي منه بشكل أسرع. ووجدت الدراسات أن استخدام مستحلبات أو جل أو بخاخات الزنك الأنفية قد يساعد الأشخاص على الشعور بتحسن بفارق يومين ممن لم يستخدموا الزنك. ومع ذلك، لم يقلل الزنك من شدة أعراض البرد.

ولا يجب استخدام بخاخات الزنك الأنفية، والالتزام بالمستحلبات لمن يرغبون في تجربته، ففي حالات نادرة، يفقد الأشخاص الذين يستخدمون بخاخات الزنك الأنفية حاسة الشم، وأحيانًا بشكل دائم. وتشمل الآثار الجانبية الأخرى للزنك مذاق سيئ وغثيان.

حماية البصر

تشير الدراسات إلى أن تناول 80 ملليجرام من مكمل الزنك، إلى جانب فيتامينات أخرى لصحة العين، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المتقدم المرتبط بالعمر (AMD) وفقدان البصر بنسبة 25%. ويتركز الزنك بشكل كبير في شبكية العين. وقد تساعد الجرعات الإضافية من الزنك في شكل مكملات على حماية الشبكية من الجذور الحرة الضارة التي تسبب تلف الخلايا.

خفض سكر الدم والكوليسترول

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني من انخفاض مستويات الزنك، ويعتقد بعض الخبراء أن هذا قد يسرع من تقدم المرض. وتشير دراسات مختلفة إلى أن الزنك قد يخفض سكر الدم والكوليسترول المرتفع لدى هؤلاء المرضى، وهي حالات تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب. كما أظهرت المراجعات البحثية أن الزنك قد يحسن مستويات سكر الدم لدى المصابات بسكر الحمل.

تعزيز التئام الجروح

تبين الأبحاث أن مكملات الزنك الفموية قد تسرع من شفاء قرح القدم السكرية وغيرها من قروح الجلد. كما يعد أكسيد الزنك المطبق مباشرة على الجلد علاج مثبت لطفح الحفاضات، ويعمل كحاجز للرطوبة لحماية البشرة المتهيجة.

تحسين جودة الحيوانات المنوية

تظهر الأبحاث الأولية أن الرجال الذين يعانون من العقم قد يلاحظون تحسن في جودة الحيوانات المنوية بعد تناول مكمل يحتوي على الزنك

الكمية اليومية الموصى بها من الزنك

تعتمد كمية الزنك التي يحتاجها الجسم يوميًا (بالملليجرام) على العمر والجنس وما إذا كانت المرأة حاملًا أو مرضعة.

وتكون الكمية المناسبة من الزنك يوميًا:

الرضع حتى 6 أشهر: 2 مجم

الأطفال من 7 إلى 36 شهرًا (3 سنوات): 3 مجم

الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: 5 مجم

الأطفال من 9 إلى 13 سنة: 8 مجم

المراهقات من 14 إلى 18 سنة (إناث): 9 مجم

النساء البالغات: 8 مجم

المراهقون من 14 إلى 18 سنة (ذكور): 11 مجم

الرجال البالغون: 11 مجم

الحوامل: 11 مجم

المرضعات: 12 مجم

أطعمة غنية بالزنك

تعتبر أنواع معينة من المأكولات البحرية واللحوم والدواجن مصادر جيدة للزنك، إلى جانب المنتجات المدعمة به مثل الخبز والحبوب.

أكثر الأطعمة احتواءً على الزنك:

المحار

لحم البقر

السرطان الأزرق (Blue Crab)

الحبوب المدعمة

بذور اليقطين

صدر الديك الرومي

جبنة الشيدر

الجمبري

العدس

ومن السهل عادةً الحصول على الكمية الموصى بها من الزنك دون مكملات.

متى تحتاج إلى مكملات الزنك؟

على الرغم من أن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من الزنك من نظامهم الغذائي، إلا أن هناك استثناءات تتطلب تناول مكملات، منها:

الخضوع لجراحة السمنة أو المعاناة من مرض الأمعاء الالتهابي (IBD) مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، حيث تؤثر هذه الحالات على امتصاص الزنك وتزيد من كمية المفقودة في البول.

اتباع نظام غذائي نباتي صرف لا يشمل اللحوم التي هي المصدر الأساسي للزنك، علما بأن الفول ومنتجات الحبوب الكاملة تحتوي على الزنك ولكنها تحوي أيضا مركبات تعيق امتصاصه.

فترة الحمل والرضاعة، حيث تدعم مكملات الزنك النمو الصحي للرضيع.

إصابة الطفل بفقر الدم المنجلي، حيث يمكن أن تؤثر الأدوية على امتصاص الزنك.

لمعاناة من اضطراب تعاطي المخدرات (SUD)، لا سيما الكحول، ما يقلل من امتصاص الزنك ويزيد من فقدانه في البول.

الآثار الجانبية للإفراط في الزنك

إن الحصول على كمية كبيرة جدا من الزنك عبر المكملات قد يسبب آثار جانبية تشمل:

نقص في عنصري النحاس والمغنيسيوم.

صداع.

فقدان الشهية.

انخفاض مستويات كوليسترول HDL ("الجيد").

اضطراب في المعدة، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال.

تدهور وظيفة المناعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الإصابات بالعدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.