الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب السعودي أمام ضمك بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تقدم الشباب بهدف في الدقيقة يانيك كاراسكو في الدقيقة 45، ثم تعادل ويسلي هوديت لضمك في الدقيقة 45+9.

وشهدت الدقيقة 45+4 طرد عبد القادر بدران لاعب ضمك.

أعلن الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ الشباب السعودي، وأرماندو إيفانجليستا المدير الفني لـ ضمك تشكيل المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب «إس إتش جي أرينا» بالرياض

تشكيل الشباب أمام ضمك

دخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام ضمك في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

مارسيلو جروهي - نواف الغليميش - مبارك الراجح - ويسلي هويت - سعد بالعبيد - فنسنت سيرو - ياسين عدلي - حوش براونهيل - أوناي هيرنانديز - عبدالله معتوق - يانيك كاراسكو

تشكيل الشباب أمام ضمنك، فيتو

تشكيل ضمك أمام الشباب

فيما دخل ضمك السعودي مواجهة الشباب، بتشكيل يضم كل من:

كيوين سيلفا - عبد القادر بدران - جمال حركاس - ضاري العنزي - عبد الرحمن الخيبري - ريض شراحيلي - فالنتين فادا - مورلاي سيلا - حسن ربيع - يحيى النجعي - خيسوس ميدينا

تشكيل ضمك أمام الشباب، فيتو

موعد مباراة الشباب ضد ضمك

وانطلقت صافرة بداية مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي، في تمام الساعة 5:55 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.