السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي جديد فى دعوى متجمد النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قررت محكمة أسرة النزهة تأجيل نظر دعوى متجمد النفقة المقامة ضد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، في الدعوى التي أقامتها بناته لعدم التزامه بسداد النفقة الشهرية المستحقة لهن، والتي بلغ إجمالي متجمدها 150 ألف جنيه.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أمرًا بإعلان اللاعب بالدفع أو الحبس، قبل أن يتم تأجيلها لاستكمال الإجراءات، وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل.

وأوضح سمير الشفي محامي طليقة إبراهيم سعيد أن هذه الدعوى تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب متجمد النفقات، مشيرًا إلى أن رفض السداد قد يعرضه لعقوبة الحبس في حال ثبوت امتناعه عن الدفع.

من جانبه تقدم محمد رشوان محامي اللاعب بطلب رسمي لفتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة تخص الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة مؤقتًا، وأمهلت دفاع اللاعب لتقديم ما لديه من مستندات قبل الجلسة القادمة.

وتأتي هذه القضية بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه يوم 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب القضائي والشخصي.

اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين منذ سنوات.

في المقابل أكد محامي اللاعب محمد رشوان أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لطلب طليقته السابقة التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم سعيد محكمة الأسرة دعوي نفقة متجمد نفقة محكمة النزهة طليقة إبراهيم سعيد حضانة البنات قضايا المشاهير

مواد متعلقة

الحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة سلاح أبيض في حلوان

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة حيازة مخدرات بحلوان

السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لعاطل بتهمة الهجرة غير الشرعية

كاميرات المراقبة كشفته، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل

صدمه وفر هاربا، تجديد حبس قائد ميكروباص متهم بدهس عامل في الشروق

30 أكتوبر، بدء محاكمة عاطل بتهمة سرقة متاجر في مدينة نصر

أموال ومشغولات ذهبية، 9 نوفمبر أولى جلسات محاكمة خادمة بتهمة سرقة شقة بالنزهة

إخلاء سبيل فتاة حاولت التخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية