قرار قضائي جديد فى دعوى متجمد النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد

قررت محكمة أسرة النزهة تأجيل نظر دعوى متجمد النفقة المقامة ضد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، في الدعوى التي أقامتها بناته لعدم التزامه بسداد النفقة الشهرية المستحقة لهن، والتي بلغ إجمالي متجمدها 150 ألف جنيه.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أمرًا بإعلان اللاعب بالدفع أو الحبس، قبل أن يتم تأجيلها لاستكمال الإجراءات، وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل.

وأوضح سمير الشفي محامي طليقة إبراهيم سعيد أن هذه الدعوى تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب متجمد النفقات، مشيرًا إلى أن رفض السداد قد يعرضه لعقوبة الحبس في حال ثبوت امتناعه عن الدفع.

من جانبه تقدم محمد رشوان محامي اللاعب بطلب رسمي لفتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة تخص الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة مؤقتًا، وأمهلت دفاع اللاعب لتقديم ما لديه من مستندات قبل الجلسة القادمة.

وتأتي هذه القضية بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه يوم 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب القضائي والشخصي.

اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين منذ سنوات.

في المقابل أكد محامي اللاعب محمد رشوان أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لطلب طليقته السابقة التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات السابقة.

