السياحة والآثار: إقبال جماهيري كبير علي معرض كنوز الفراعنة في روما

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن معرض كنوز الفراعنة، المُقام حاليًا بقاعة Scuderie del Quirinale بالعاصمة الإيطالية روما، يشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا.

معرض كنوز الفراعنة بالعاصمة الإيطالية روما

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار أنه تم حتى الآن بيع 50 ألف تذكرة بزيادة مقدارها 10 ألاف تذكرة عما تم بيعه حتى اليوم الأول للأفتتاح.

وأضاف الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه في ظل هذا التوافد الواسع يتوقع منظمو المعرض أن يصل عدد زائري المعرض يوميًا إلى ما بين 6 إلى 7 آلاف زائر، وهو ما دفعهم إلى بحث إمكانية مدّ ساعات العمل إلى الفترات المسائية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الزائرين لمشاهدة المقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المعرض.

القطع الأثرية المعروضة بمعرض كنوز الفراعنة

وأشار إلي أن الإقبال الكبير على المعرض يعكس اهتمام الجمهور الإيطالي بالحضارة المصرية، ويُعدّ مؤشرًا واضحًا على النجاح الكبير الذي يحققه المعرض منذ اليوم الأول افتتاحه للجمهور، بما يسهم في تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإيطالي، الذي يُعد من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

الجدير بالذكر أن معرض “كنوز الفراعنة” يضم المعرض 130 قطعة أثرية مختارة من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي قصة الحضارة المصرية القديمة عبر محاور متنوعة تشمل: الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر.



