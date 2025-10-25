السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرة صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بمركز طبى 15 القديم بالشرقية

صحة العاشر:تفقدالخدمات
صحة العاشر:تفقدالخدمات الطبيه بمركز طبى15 القديم بالشرقية

تفقدت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والفريق الإشرافى بالإدارة مركز طبى الحى ١٥ القديم، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

خطة عاجلة لتدبير القدرات الكهربائية للمناطق الصناعية الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان

مناظرة سجلات الطوارئ

وتم المرور على غرفة الطوارئ والتأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتمت مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة،  ثم توجهت بعد للصيدلية، وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات، ثم توجهت لعيادة الأسنان وتم التنبيه بزيادة عدد حالات الحشو.

الالتزام بتطبيق سياسة مكافحة العدوى 

كما تم التأكد من انتظام سير العمل والالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى بجميع عيادات المركز التى تشمل عيادة الأسنان وعيادة الأطفال والباطنة وعيادة النسا وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل والتطعيمات، وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق إشراف الإدارة ومديرة المركز لمناقشة السلبيات، وتم التنبيه على مديرة المركز بتلافى السلبيات والعمل على حلها، وتم تقديم الشكر والتقدير لمديرة المركز والفريق الطبى بالمركز.

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور بحدائق العاشر من رمضان

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار 

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبإشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المستمر على المراكز الطبية لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية مركز طبى 15 القديم انتظام سير العمل الخدمات الصحية الفريق الاشرافى

مواد متعلقة

خطة عاجلة لتدبير القدرات الكهربائية للمناطق الصناعية الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور بحدائق العاشر من رمضان

الأنبا مقار يرسم 25 شماسا جديدا في إيبارشية العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالعبور وحدائق العاشر من رمضان وأسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية