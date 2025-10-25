مديرة صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بمركز طبى 15 القديم بالشرقية

تفقدت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والفريق الإشرافى بالإدارة مركز طبى الحى ١٥ القديم، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

مناظرة سجلات الطوارئ

وتم المرور على غرفة الطوارئ والتأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتمت مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة، ثم توجهت بعد للصيدلية، وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات، ثم توجهت لعيادة الأسنان وتم التنبيه بزيادة عدد حالات الحشو.

الالتزام بتطبيق سياسة مكافحة العدوى

كما تم التأكد من انتظام سير العمل والالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى بجميع عيادات المركز التى تشمل عيادة الأسنان وعيادة الأطفال والباطنة وعيادة النسا وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل والتطعيمات، وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق إشراف الإدارة ومديرة المركز لمناقشة السلبيات، وتم التنبيه على مديرة المركز بتلافى السلبيات والعمل على حلها، وتم تقديم الشكر والتقدير لمديرة المركز والفريق الطبى بالمركز.

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبإشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المستمر على المراكز الطبية لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

