مديرة صحة العاشر تتفقد المركز طبي بالحي 15 الجديد

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى الحى ١٥ الجديد لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان " ومبادرة التطوير المرحله الأولى بمحافظة الشرقية

التاكد من التسجيل الصحيح للمرضى

واكدت الدكتورة مديرة الادارة الصحية بالعاشر انها قامت والفريق الاشرافى بالمرور على غرفة الطواريءوتم فحص دولاب الطواريء وتم التأكد من صلاحية الأدويه والمستلزمات، ومناظرة سجل الطواريء والتأكد من التسجيل الصحيح به للمرضى والمترددين على المركز

تفقد جميع عيادات المركز

كما تفقدت أيضا جميع العيادات بالمركز التى تشمل عياده طب الأسره وعيادة النسا وتنظيم الأسرة وعيادة الأسنان وعيادة الجلديه وعيادات الأخصائي بالمركز بالإضافة إلى خدمات متابعة الطفل ومتابعة الحوامل وصرف الألبان والتطعيمات ومتابعة إنتظام سير العمل بهم والمبادرات الرئاسية التي تشمل قلبك أمانه، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، دعم صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

تفعيل غرقة المشورة واجتماع مع الفريق

كما تم التأكد من تفعيل غرفة المشوره الخاصه بمبادرة الألف يوم الذهبيه وتم التنبيه بزيادة التردد لما لها من أهميتها للأم والطفل.وفى نهاية المرور تم الإجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة ورئيسة التمريض بالمركز لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى.

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