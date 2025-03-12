صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بالمراكز الطبية

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى أول، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

المرور على التطعيمات ومتابعة الطفل

حيث قامت بالمرور على غرفة التطعيمات ومتابعة الطفل وتم فحص سجلات متابعة الطفل وتم التأكد من صحة تسجيل البيانات وتم التنبيه بمتابعة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

تفعيل جميع المبادرات الرئاسية

وتفقدت أيضا غرفة المبادرات وتم التأكد من تفعيل جميع المبادرات الرئاسية التى تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة كبار السن ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ومبادرة فحص المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي.

فحص دولاب الوسائل

كما قامت أيضا بالمرور على عيادات المركز التى تشمل عيادتي الأسنان ومتابعة الحوامل وعيادة تنظيم الأسرة وتم فحص دولاب الوسائل ووجد أن الرصيد والصلاحية مطابقة.

الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى

وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوفر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مناقشة السلبيات والعمل على حلها

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى بالمركز.

تعليمات الوزير ووكيل الوزارة

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة المرور المستمر على المراكز الطبيه لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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