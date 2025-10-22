خطة عاجلة لتدبير القدرات الكهربائية للمناطق الصناعية الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء، لبحث آليات تدبير القدرات الكهربائية المطلوبة للمصانع الجاري إنشاؤها بالمناطق الصناعية الثقيلة بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو دعم التنمية الصناعية وتوفير المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات، وحرصًا على تعزيز كفاءة البنية التحتية بالمناطق الإنتاجية،

وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من المهندسين المختصين ومسئولي إدارة الكهرباء بالجهاز، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمحطة المحولات المخصصة لتغذية مأخذ منطقة أبو سمران – بلبيس، ومناقشة الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لتسريع وتيرة الأعمال بها.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ محطة المحولات لتدبير القدرات الكهربائية المطلوبة وتأمين التغذية المستمرة للمناطق الصناعية ومأخذ بلبيس، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهاز والشركة الوطنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم التوسع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير بيئة متكاملة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.