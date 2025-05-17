مدير صحة العاشر من رمضان بالشرقية تتفقد مركزا طبيا لـ 10 غرب

قامت الدكتورة هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بالشرقية والفريق الإشرافي بالإدارة اليوم بالمرور على مركز طبى الحى ١٠ غرب، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز ومتابعة الالتزام، بتطبيق معايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" لمركز طبى الحى ١٠ غرب، وذلك بمحافظة الشرقية.

وقام الفريق الإشرافى بمتابعة خط سير العمل بالمركز فى جميع العيادات وغرفة الطواريء وغرفة ملفات طب الأسرة ومعملى الدم والمتوطنه، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" والتأكيد على الاستمرار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية لضمان استدامة الخدمة بجودة عالية.بالاضافة الى اتباع السلامة والصحة المهننية فة عمليات التدريب

وفى نهاية المرور قامت الدكتور هدى ناجى بالإجتماع بالفريق الإشرافى وتم مناقشة بعض السلبيات الخاصه بمعايير إعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز وفريق العمل بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.