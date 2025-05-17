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مدير صحة العاشر من رمضان بالشرقية تتفقد مركزا طبيا لـ 10 غرب

مدير صحة العاشر من
مدير صحة العاشر من رمضان بالشرقية تتفقد مركز طبي 10 غرب

 قامت الدكتورة هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بالشرقية والفريق الإشرافي بالإدارة اليوم بالمرور على مركز طبى الحى ١٠ غرب، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز ومتابعة الالتزام، بتطبيق معايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" لمركز طبى الحى ١٠ غرب، وذلك بمحافظة الشرقية. 

صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بالمراكز الطبية

وقام الفريق الإشرافى بمتابعة خط سير العمل بالمركز  فى جميع العيادات وغرفة الطواريء وغرفة ملفات طب الأسرة ومعملى الدم والمتوطنه، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" والتأكيد على الاستمرار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية لضمان استدامة الخدمة بجودة عالية.بالاضافة الى اتباع السلامة والصحة المهننية فة عمليات التدريب

مديرة صحة العاشر تتابع انتظام سير العمل بالمراكز الطبية

وفى نهاية المرور قامت الدكتور هدى ناجى بالإجتماع بالفريق الإشرافى وتم مناقشة بعض السلبيات الخاصه بمعايير إعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز وفريق العمل بالمركز.

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